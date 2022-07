Udogie, parla l’agente: «Normale piaccia alla Lazio, ma interessa anche all’estero»

L’agente di Destiny Udogie ha parlato delle voci di mercato che hanno accostato il terzino alla Lazio

Stefano Antonelli, agente di Destiny Udogie, ai microfoni di New Sound Level 90FM ha parlato delle voci di mercato sul terzino dell’Udinese accostato alla Lazio negli ultimi giorni.

UDOGIE-LAZIO – «Udogie interessa a tutte, non c’è soltanto la Serie A. Questo è un po’ un campo minato, devo fare un po’ zero a zero su questa domanda. È normale che un giocatore così piaccia a tante squadre, alla Lazio, alla Roma, a tutte. Comunque non c’è soltanto la Serie A».