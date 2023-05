Udinese, Sottil perde un titolare che salterà anche la Lazio

Udinese, Sottil dovrà fare a meno per le prossime sfide di campionato tra cui la Lazio di Ehizibue che si è fermato per infortunio

Brutta notizia in casa Udinese e per Andrea Sottil, il tecnico infatti dovrà fare a meno di una sua pedina fondamentale per il suo scacchiere. Si tratta di Ehizibue il quale salterà tra i match anche quello con la Lazio, come testimonia il comunicato

COMUNICATO – Udinese Calcio comunica che Kingsley Ehizibue é stato operato quest’oggi per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’intervento, effettuato dal Professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscito. Da parte del Club i migliori auguri a Kingsley di un pronto recupero