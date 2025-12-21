Udinese, il tecnico Runjaic avvisa i biancocelesti: «Torneremo più forti contro la Lazio»

Udinese, Runjaic avvisa i biancocelesti che saranno i prossimi avversari: «Torneremo più forti contro la Lazio»

Dopo il duro ko contro la Fiorentina, in conferenza stampa si è presentato l’allenatore bianconero Kosta Runjaic. Le sue dichiarazioni:

Runjaic: «Abbiamo fatto bene i primi cinque minuti, si vedeva che la Fiorentina era in difficoltà, poi con il cartellino rosso gli abbiamo fatto un grande regalo. Gli errori capitano, abbiamo perso un giocatore, ma anche in dieci si può fare una bella prestazione e vincere.

Sono deluso per la mancata reazione, abbiamo concesso troppo e siamo andati al riposo sul 3-0 contro una squadra che lotta per la salvezza. Da lì non è facile recuperare. Siamo molto delusi, dispiace per i nostri tifosi. Torneremo più forti contro la Lazio»

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

