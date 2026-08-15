Tomori alla Lazio? La suggestione prende quota: sogno di mercato per la difesa

Tomori alla Lazio? L’idea si accende: il grande sogno per blindare il reparto arretrato. Ecco cosa filtra

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e suggestioni di grande spessore per il reparto arretrato della società biancoceleste. Come riportato nell’edizione odierna dal quotidiano Il Messaggero, la Lazio avrebbe messo nel mirino Fikayo Tomori per rinforzare e blindare la retroguardia a disposizione dello staff tecnico di Gennaro Gattuso. Questa nuova e ambiziosa idea di mercato potrebbe rinsaldare ulteriormente l’asse operativo tra il club capitolino e il Milan, considerando che la dirigenza rossonera avrebbe aperto uno spiraglio importante per la cessione del difensore centrale in vista delle battute conclusive della sessione di trasferimenti estiva.

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L’apertura del Milan e la formula per Fikayo Tomori

Sebbene al momento non siano stati ancora definiti i dettagli precisi relativi alla formula economica dell’operazione, la disponibilità del club meneghino a valutare la cessione del centrale rappresenta un fattore chiave. La trattativa potrebbe entrare nel vivo negli ultimi giorni di mercato, sfruttando anche la stima e l’interesse reciproco tra le parti coinvolte per trovare la quadra finanziaria ideale che accontenti le esigenze di tutte le società coinvolte nell’affare.

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L’inserimento di Nuno Tavares nella trattativa con il Milan

Un ruolo cruciale per la buona riuscita dell’operazione potrebbe essere recitato da Nuno Tavares. Il laterale portoghese piace da tempo immemore al Milan e non rappresenta un mistero per gli osservatori rossoneri, candidandosi a diventare la pedina di scambio ideale per arrivare a Fikayo Tomori. L’inserimento del terzino nell’affare dovrà comunque fare i conti con la percentuale del 40% sulla futura rivendita da riconoscere all’Arsenal, un dettaglio burocratico ed economico che la dirigenza della Lazio dovrà ponderare attentamente.