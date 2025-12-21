Udinese, parla Nani: «Prestazione inaccettabile. Sono preoccupato per questo motivo». Le parole

Avversari
Udinese, Nani in conferenza: «Prestazione inaccettabile. Sono preoccupato per questo motivo». Le dichiarazioni
Dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina, a presentarsi in conferenza stampa è stato il group technical director Gian Luca Nani. Le parole:
PAROLE – «Prestazione inaccettabile. Dispiace arrivi prima di Natale e non passeremo un Natale sereno. Quando perdi 5-1 non conta essere in dieci o meno, un 5-1 é un 5-1. Sapevamo della difficoltà della partita. Anche in 10 si può vincere, se si è una squadra forte che parla di obiettivi importanti. Non ci sono scuse, noi non ci nascondiamo e siamo qui perché la società è presente.
Non si può perdere 5-1, la partita é stata sì condizionata dall’espulsione ma la gara andava affrontata con altro atteggiamento.
Sono preoccupato perché non riusciamo a fare un salto di qualità e dispiace perché abbiamo una buona squadra.
Non cerchiamo come alibi nemmeno il rigore non concesso sul 4-0. Non ce li danno mai nemmeno sul 4-0 questi rigori. Ovviamente, però, non abbiamo perso per colpa dell’arbitro ma per colpa nostra.
Si vedeva che la Fiorentina era in difficoltà ma noi dovevamo saper reagire agli episodi negativi altrimenti non si va da nessuna parte»
