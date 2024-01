Udinese, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Lazio: le ultime

Udinese, oggi la squadra friulana riprende gli allenamenti in vista della gara interna di domenica pomeriggio contro la Lazio

Archiviata l’ultima gara del 2023 contro il Bologna, per l’Udinese è già tempo di proiettarsi alla gara di domenica pomeriggio sempre in casa con la Lazio. Dopo aver festeggiato il capodanno, la formazione di Cioffi si ritroverà quest’oggi per iniziare la preparazione in vista del match coi biancocelesti.

Il tecnico friulano punta per la gara con le aquile di recuperare Zemura e l’infortunato Pafundi.