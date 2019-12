Udinese, dopo la sconfitta contro la Lazio per 3-0 il portiere bianconero Juan Musso analizza la partita in zona mista

Buio totale per l’Udinese: succede tutto nel primo tempo e la Lazio ne fa tre alla squadra di Gotti. Per parlare della sconfitta si è presentato il portiere Juan Musso davanti ai giornalisti in zona mista:

«Nel primo tempo la Lazio ha approfittato di tre ripartenze per fare gol perché loro sono i più bravi del campionato a fare questo. Nel secondo tempo è diventato tutto più difficile: con tre gol di scarto abbiamo provato a non prendere più gol. Ci immaginavamo una Lazio così, non so se la nostra è stata leggerezza ma l’azione del rigore è difficile da valutare. Per questo sono andato dall’arbitro a capire cos’era successo. Secondo me la Lazio ha le idee chiare e sanno cosa devono fare, non siamo riusciti a fermarli e potrà sicuramente ambire alla Champions. Manca tanto per capire con chi ci giocheremo la salvezza, c’è molto da migliorare e solo alla fine potremo capire.»

