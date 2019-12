Udinese, Gotti: «Abbiamo concesso troppo. Lazio squadra molto forte»

L’Udinese perde per mano della Lazio: 3-0 all’Olimpico. Le parole di mister Gotti, al termine della gara

Pesante sconfitta per Gotti: l’Udinese cede il passo alla Lazio per 3-0. L’analisi del mister griulano ai microfoni di DAZN: «Parlare alla fine delle partite non è mai una buona idea. Sul primo gol siamo stati morbidi e abbiamo concesso troppo presto di farci gol. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte che sta giocando benissimo contro tutti. Abbiamo preso gol troppo presto, ma abbiamo avuto anche le nostre occasioni».

«Non siamo riusciti a creare i fastidi giusti per contrastare questo tipo di squadre. Il risultato è pesante e contro una squadra forte che sta facendo questo tipo di risultati, non posso prendermela con i singoli. Cercheremo di preparare le prossime partite e tutte saranno difficili a modo loro».