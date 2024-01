Udinese, i fan ci credono per la Lazio: «Dai ragazzi, dobbiamo…»

I tifosi dell’Udinese ci credono e motivano i propri calciatori per la gara contro la Lazio, ecco tutti i messaggi

Ci siamo, smaltiti i festeggiamenti per Natale e capodanno la Lazio è pronta a rientrare in campo per preparare la sfida contro l’Udinese. Una gara che vedrà la squadra di Maurizio Sarri affrontare una squadra galvanizzata dalla recente vittoria per 3-0 contro il Bologna.

Una dimostrazione? Le dozzine di commenti rilasciate sotto il profilo Instagram del club in occasione dell’ultimo post dei bianconeri: «Forza Ragazzi, come contro il Bologna!» ha a tal proposito scritto un utente. «Dai!!!!!!!!», «Dai ragazzi», «Si riparte da qui» hanno interagito altri tre. E ancora: «Lottiamo insieme e raggiungeremo i nostri obiettivi. È la prima vittoria casalinga di tante».