Udinese Lazio, la probabile formazione dei bianconeri: tutti i DUBBI di Runjaic in vista della seconda giornata di campionato

Dopo il buon esordio in trasferta, con il meritato 1-1 di Bologna, l’Udinese si appresta a incontrare un’altra big del nostro campionato, stavolta in casa. In Friuli arriverà la Lazio, caricata a mille dai 3 punti guadagnati con il Venezia. In settimana è arrivato lo stop per il figliol prodigo Alexis Sanchez, che sarebbe stato certamente il motivo d’attrazione per il pubblico.

In sua assenza, Runjaic sembra avere due ballottaggi, due dubbi di formazione con Brenner e Karlstrom favoriti rispettivamente su Ekkelenkamp e Lovric. Questo l’undici probabile:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca.