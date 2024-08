Udinese Lazio, Caicedo POLEMICO dopo il gol di Lucca: il post social dell’ex attaccante

Udinese Lazio, Caicedo POLEMICO dopo il gol di Lorenzo Lucca: il post social dell’ex attaccante biancoceleste

Non solo gli uomini della Lazio in campo, anche al di fuori del terreno di gioco ci sono state proteste per la rete convalidata a Lorenzo Lucca, che ha portato in vantaggio l’Udinese.

Ma cosa ??? — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) August 24, 2024

Infatti, l’ex attaccante biancoceleste Felipe Caicedo non si spiega la scelta della squadra arbitrale in occasione dell’1-0. «Ma cosa ???» è stata la reazione di Caicedo postata sul proprio profilo X.