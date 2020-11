Udinese, Lasagna: a forte rischio la convocazione con la Lazio

Udinese, Kevin Lasagna in dubbio per la sfida con la Lazio

Il centravanti dell’Udinese Kevin Lasagna è in fortissimo dubbio per la partita di domenica alle ore 12.30 con la Lazio. L’attaccante della nazionale italiana ha chiesto il cambio nella partita di ieri di Coppa Italia contro la Fiorentina: nel corso dei supplementari ha sentito un dolore al ginocchio ed è uscito dal rettangolo verde visibilmente dolorante. Il calciatore non sarebbe comunque partito dal 1′ nello scacchiere di Gotti, che ormai da diverse giornate ha trovato un tandem offensivo collaudato, quello formato da Pussetto e Okaka.