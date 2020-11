Udinese, De Paul e l’ostacolo Lazio: mai decisivo contro i biancocelesti in carriera

Per Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, quella di domani sarà una partita importante. Due anni fa l’argentino ha sbagliato un calcio di rigore, facendosi ipnotizzare da Strakosha al settimo minuto della ripresa. A luglio, nel recupero della sfida della Dacia Arena colpì un clamoroso palo sul risultato di 0-0. La Lazio per ora gli porta sfortuna: come riportato da Opta, è la squadra che ha affrontato più volte in Serie A (sette) senza segnare né servire assist. Domani all’Olimpico il 10 vuole fare bella figura contro l’amico e compagno di nazionale Joaquin Correa.