Twente, Van Rooij: «Conosciamo la qualità della Lazio. Su Rovella dico questo»

Twente, le parole del giocatore in vista della sfida con la Lazio. Ecco cosa ha detto

Alla vigilia della sfida di Europa League tra Twente e Lazio, in conferenza stampa insieme al tecnico degli olandesi è intervenuto anche Bart van Rooij.

PAROLE– «Conosciamo la qualità della Lazio, sa ripartire bene in contropiede ed è una squadra compatta ».

SU ROVELLA INCONTRATO IN UNDER 19– «Ah sì? (Ride, ndr). Non me lo ricordavo ».

SU NUYTHINCK– «Sì, l’ho chiamato per chiedergli come giocano le squadre italiane. Mi ha detto che hanno grande disciplina, sanno come difendersi e poi all’improvviso sanno far gol per andare a vincere la gara ».