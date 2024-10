Twente Lazio, è arrivato il momento di Gigot? Le ultime

Twente Lazio, possibile debutto stagionale per Gigot: il difensore si gioca una maglia da titolare al fianco di Romagnoli

In Twente Lazio potrebbe arrivare il momento di Gigot. Il difensore arrivato dal Marsiglia per ora è rimasto ai margini del progetto a causa di alcuni problemi fisici e poi la riabilitazione per tornare a disposizione di Marco Baroni.

Contro gli olandesi in Europa League il difensore è in ballottaggio con Patric per una maglia da titolare al fianco di Romagnoli, sicuro titolare vista la squalifica per la prossima partita di campionato con il Genoa. Turno di riposo invece per Gila.