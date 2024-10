Twente Lazio, tra scelte chiare e dubbi: Baroni prepara l’Europa League

Twente Lazio si avvicina e mister Marco Baroni prepara la sfida valida per la terza giornata di Europa League tra dubbi e certezze

Marco Baroni prepara la sfida tra Twente e Lazio in programma giovedì alle ore 21:00. Il mister avrebbe alcune certezze, come l’impiego di Marusic al posto dell’assente Lazzari e Pellegrini sull’altra fascia. Oppure la presenza di Romagnoli (squalificato in campionato), Dia (uscito dopo pochi minuti con la Juventus) e anche quella di Vecino. Sulla trequarti ci sarebbe spazio per Tchaouna, Pedro e Zaccagni.

In difesa ci sarebbe un ballottaggio tra Gigot e Patric, con il francese favorito. Sulla mediana uno tra Rovella e Dele-Bashiru con Vecino, in porta sarebbe favorito Mandas.