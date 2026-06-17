Tutti vogliono battere il record di Klose: ecco la Lazio ai Mondiali 

Il 2014 rappresenta un anno importantissimo, non solo perché è l’ultimo Mondiale giocato dall’italia, ma perché ha visto l’ultimo calciatore della Lazio a vincere il torneo e ha scritto anche un importante record, ancora oggi imbattuto.

Infatti, al Mondiale Brasiliano cambiano per sempre le statistiche all time della Coppa del Mondo, perché un calciatore delle Aquile (i più fedeli alla maglia già avranno capito) non solo vince la Coppa del Mondo, ma sfonda il muro dei record assoluti di Ronaldo il Fenomeno, segnando il gol numero 16 durante la fase finale del torneo. Oggi, Messi e Mbappe sono alla costante ricerca della chiave che conduce all’Olimpo del Pallone, Messi ha pareggiato i conti con la tripletta segnata contro l’Algeria, Mbappe è a quota 14 gol, per ora.

Intanto, al Mondiale 2026 ci sono anche due allenatori che hanno guidato i Biancocelesti in passato, Petkovic, allenatore Biancoceleste dal 2012 al 2014, oggi comandante tattico dell’Algeria, più Bielsa el Loco, commissario tecnico dell’Uruguay: durato solo due giorni alla Lazio nel 2016 e dimessosi clamorosamente.

Campioni del Mondo che giocavano nella Lazio

Nel Mondiale del 1934 vinto dall’Italia in casa, Antonio Guarisi era un calciatore della Lazio quando gli Azzurri alzarono la Coppa del Mondo al cielo, mentre nel bis di Vittorio Pozzo del 1938 c’era Silvio Piola: miglior bomber all time di Serie A con 274 reti e campione ai mondiali francesi.

Anche Peruzzi e Oddo sono stati gli ultimi campioni del mondo Azzurri quando nel 2006 erano Biancocelesti e poi c’è Klose, Miroslav Klose, Campione del Mondo con la Germania nel 2014 e miglior bomber all time dei Mondiali.

Altri calciatori della Lazio che hanno giocato al Mondiale

Nei capitoli della storia Biancoceleste ci sono diversi protagonisti che hanno alzato al cielo la Coppa del Mondo successivamente, rispetto a quando giocavano nel club laziale, come Alessandro Nesta nel 2006. Dino Zoff arriva come commissario tecnico quando già era stato campione del mondo da calciatore, Pedro e Reina arrivano alla Lazio da Campioni del Mondo 2010 con la Spagna. Nel 1990 arrivò il neo campione con la Germania Karl-Heinz Riedle.

Il record assoluto di Miroslav Klose ai Mondiali

Ma torniamo a Miroslav Klose, che nel 2014 maturò il suo record assoluto di 16 gol nella fase finale del Mondiale tra gironi e fase a eliminazione diretta, oggi sono in tanti a voler superare questo primato.

I più indicati a compiere l’impresa sono Messi e Mbappe, statisticamente favoriti nelle quote mondiali calcio 2026 perché hanno già segnato nel primo match. Il campione del mondo argentino ha segnato 16 gol fino a oggi, mentre il campione del mondo francese è a quota 12, ma in sole due edizioni giocate, più la doppietta contro il Senegal.

Più distanti ci sono Neymar, Kane e Cristiano Ronaldo, che dovrebbero segnare almeno 8 gol per pareggiare i conti con Klose. Mentre Lionel Messi ha scritto la storia con le migliori statistiche per numero di presenze, ossia 26 gare disputate nei cinque Mondiali fino al 2022, Fontaine detiene ancora il primato all time di 13 gol segnati in una sola edizione, quella del 1958, giocata con la Francia: record scritto in 6 gare fino alle semifinali.