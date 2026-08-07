Calciomercato
Ratkov piace molto alla Dinamo Mosca, arriva un’ offerta da 15 milioni: la Lazio pensa a Pinamonti
Ratkov è in uscita dalla Lazio? Emerge un forte interesse dalla Russia per il centravanti serbo dei biancocelesti: i dettagli
Il futuro di Petar Ratkov torna improvvisamente al centro del mercato della Lazio. Come riportato su X da Gianluca Di Marzio, la Dinamo Mosca avrebbe manifestato un forte interesse per l’attaccante serbo, mettendo sul tavolo la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.
Uno scenario particolarmente significativo considerando quanto mostrato dal classe 2003 durante il precampionato. Ratkov ha infatti convinto Gennaro Gattuso a suon di gol, riuscendo a modificare le valutazioni iniziali sul proprio futuro e guadagnandosi spazio nelle gerarchie offensive biancocelesti.
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La Dinamo Mosca punta all’acquisto definitivo
L’interesse della Dinamo Mosca non riguarderebbe dunque un semplice prestito. in quanto il club russo sarebbe intenzionato ad acquistare definitivamente il cartellino dell’attaccante, con una valutazione dell’operazione che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni.
Per la squadra capitolina si tratterebbe di una decisione tutt’altro che semplice. Da una parte c’è la possibilità di monetizzare immediatamente dalla cessione di un giocatore arrivato nella Capitale soltanto pochi mesi fa; dall’altra, Gattuso perderebbe uno degli elementi maggiormente in evidenza durante la preparazione estiva.
Il mercato della Lazio è improvvisamente aperto?
Ratkov sembrava essersi guadagnato la permanenza grazie a un’estate da protagonista, ma una proposta da circa 15 milioni potrebbe spingere la Lazio a nuove riflessioni.
Parallelamente, il nome di Pinamonti entra per la prima volta concretamente nei ragionamenti del club. Prima dovrà però essere definito il destino del serbo: la Dinamo Mosca spinge per Ratkov e la Lazio ha già iniziato a studiare l’eventuale sostituto.
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