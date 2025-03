Tudor, l'ex Lazio ad un passo dalla Juve: accordo raggiunto

Condividi via email

L’ex allenatore della Lazio, Igor Tudor, sembra essere ad un passo dal firmare con la Juventus e prendere il posto in panchina di Thiago Motta

Continua a tenere banco il discorso legato alla panchina della Juve, con la posizione di Thiago Motta che sembra ormai essere sempre più in bilico. L’ex allenatore del Bologna è finito al centro delle critiche e non è da escludere che possa essere mandato via prima della fine della stagione.

In queste ultime ore sono emerse notizie che vedrebbero Igor Tudor sulla panchina dei bianconeri, perchè stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ex allenatore della Lazio avrebbe accettato l’offerta dei bianconeri per un contratto fino a giugno e con opzione di rinnovo fino al 2026, ora la palla passa alla società della Continassa.