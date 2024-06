Tudor Lazio, il rapporto con lo spogliatoio non è mai decollato: il motivo. Gli ultimi retroscena sulle dimissioni del tecnico

I metodi “militari” di Tudor non erano stati apprezzati dal gruppo. Come ribadisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i metodi non hanno convinto, neanche il modulo.

Rovella e Cataldi erano praticamente finiti nel dimenticatoio e Guendouzi, uno tra i più amati ormai dai tifosi della Lazio per le sue prestazioni, non era stato neanche mai preso in considerazione dall’ex tecnico dell’OM. Isaksen prima promosso e poi bocciato, Zaccagni aveva dovuto adattarsi a tutta fascia. L’unico che era riuscito ad emergere era stato Kamada.