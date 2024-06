Tudor Lazio, Lotito AVVISA il tecnico: quei TRE sono intoccabili! E sull’addio spunta uno scenario CLAMOROSO

Tudor-Lazio, Lotito ha avvisato il tecnico: Isaksen, Rovella e Guendouzi intoccabili. E sarà addio solo con le dimissioni del croato

Come riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito non ha nessuna intenzione di esonerare Igor Tudor, tecnico croato che con la Lazio ha un contratto fino al 30 giugno del 2025.

Un eventuale esonero infatti costerebbe a bilancio 5 milioni di euro lordi: in pratica l’addio viene escluso ma verrebbe preso in considerazione dal patron solo se fosse Tudor stesso a dimettersi. Al momento questa eventualità non c’è anche se l’ex Verona sta riflettendo visto che le sue indicazioni sul mercato, via Guendouzi, Isaksen e Rovella, non verranno seguite dal club: i tre, a meno di offerte fuori mercato, sono considerati incedibili da Lotito e Fabiani.