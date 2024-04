Tudor a LSC: «Luis Alberto problema che deve risolvere la società. La strada è quella giusta»

Igor Tudor, tecnico della Lazio, ha commentato la vittoria contro la Salernitana nel post-partita: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel, Igor Tudor ha parlato così dopo Lazio-Salernitana:

PAROLE – «Era importante portare a casa una bella vittoria e una bella prestazione e questa sera ci sono state entrambe le cose. Ho visto grande applicazione, dopo il derby non era facile per il clima e l’atmosfera allo stadio. Sta a noi portare la gente dalla nostra parte, la gente che ama questo club. La Lazio che abbiamo visto oggi è una squadra che non molla, che crea e che fa le cose giuste. La strada giusta è sicuramente quella di oggi. Luis Alberto? Non commento, è una cosa che si risolve dentro la società. Kamada e Felipe Anderson? Due giocatori importanti per noi. Io posso dire per quello che vedo in allenamento i ragazzi non hanno sbagliato un allenamento, io sono lì tutti i giorni, pretendo tanto e i giocatori hanno dato tutto in questi 20 giorni. Recuperi? Domani mattina ci alleniamo e vedremo come stanno i ragazzi, credo che riusciremo a recuperare qualcuno».