Tudor a Mediaset: «I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo fatto una grande gara»

Igor Tudor ha parlato a Mediaset dopo il match tra la sua Lazio e la Juve: ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste

Ai microfoni di Mediaset, dopo Lazio-Juve, è intervenuto Igor Tudor:

VITTORIA AMARA- «Abbiamo fatto una grande gara, purtroppo non è bastata. Facciamo i complimenti a loro, ma anche i ragazzi, che ci hanno provato fino alla fine. Ci sono tante belle cose nella gara, mentalità contro un avversario di livello. Mi spiace per i ragazzi, ci credevano e siamo usciti per un gol. Dobbiamo recuperare bene per la gara di sabato. I ragazzi hanno dato tutto, sono andati oltre. »

CRESCITA- «Noi volevamo rinfrescare con i cambi, ce l’abbiamo messa tutta. Dispiace. La strada è giusta, abbiamo vinto 2 volte su 3 contro la Juve. Non siamo passati, ma sono soddisfatto della crescita di questi ragazzi. Siamo a buon punto»

A CHE PUNTO E’ LA LAZIO – «Sono felice dei miei ragazzi. Vogliamo proseguire. Contro il Verona è importantissimo vincere. Io sono qua da un mese, quando si costruisce una squadra si fa per un tipo di gioco. C’è gente che può giocare tutti i tipi di calcio, ma in estate ci vorranno dei profili giusti. Si crescerà ancora.»