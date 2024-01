Trofeo Maestrelli, Spalletti allenatore dell’anno: tanti ospiti presenti alla cerimonia

Premio Maestrelli, Spalletti allenatore dell’anno: tanti ospiti saranno presenti alla cerimonia di premiazione

Come da tradizione, il miglior allenatore dello scorso anno viene insignito del prestigioso Trofeo Maestrelli. In questa ultima edizione, il premio dedicato alla memoria dell’allenatore campione d’Italia con la Lazio nel 1974 è andato a Luciano Spalletti. Un riconoscimento ottenuto grazie alla vittoria dello Scudetto con il Napoli. Saranno in molti a presenziare alla cerimonia di lunedì 15 gennaio, che si terrà alle Panteraie di Montecatini a partire dalle ore 19.30.

Tra i tanti, ci sarà Marcello Lippi, premiato alla carriera, ma anche un giovane tecnico rampante come Francesco Farioli del Nizza, oltre al miglior direttore sportivo dell’anno, ovvero Giovanni Sartori del Bologna. Tra i talenti del nostro calcio invece avremmo Tommaso Baldanzi, giovane rivelazione della scorsa stagione, che sarà accompagnato dalla sua vicepresidente all’Empoli, Valentina Corsi, prima donna nel CdA di Serie A. Infine, un riconoscimento anche al giovane arbitro internazionale emergente Andrea Colombo.