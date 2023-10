Trevisani sulla Roma: «Con l’Inter una partita orribile e indecorosa, non era mica vietato tirare»

Trevisani, il giornalista ai microfoni di Pressing analizza la prestazione dei giallorossi di ieri contro l’Inter

PAROLE – Mancavano 5 giocatori? Lo sai chi ha vinto a San Siro 2 settimane fa? Consigli, Toljan, Erlic, Viti, Boloca, Matheus Henrique, Pinamonti e Laurienté. Si può tirare in porta contro l’Inter eh, si può superare la metà campo, la Roma ha fatto zero calci d’angolo, ha preso 19 tiri a 3. Non è andata a fare 0-0, è andata a fare una figura indecorosa. E’ diverso