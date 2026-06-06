Totti su Gattuso: «Roma è una piazza diversa da tutte le altre, farà grandi successi»

Totti si sbilancia sul futuro di Gattuso con la Lazio le prime impressioni dell’eterno rivale dei biancocelesti sull’allenatore in arrivo dai biancocelesti

Durante l’Open di Istanbul dell’EA7 World Legends Padel Tour, Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare l’imminente arrivo di Rino Gattuso sulla panchina della Lazio. L’ex capitano della Roma ha sottolineato le qualità dell’allenatore calabrese, evidenziando entusiasmo e ambizione del tecnico e ha preannunciato un periodo di ripresa per lui. Ecco le sue considerazioni sul tecnico biancoceleste.

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Le parole dell’ex capitano della Roma su Gattuso

FUTURO GATTUSO – «Non ho ancora parlato con Rino. Ha questa forza, questa voglia di mettersi sempre in mostra. È un allenatore che per me farà grandi successi. Verrà a Roma, lo incontrerò e ci andrò a cena, vedremo di che pasta è fatto. Anche perché Roma è una piazza diversa da tutte le altre».

LAZIO – «Lui mi parlerà della Lazio? Io della Roma. Vedremo. Potremo parlare anche di altre cose che non c’entrano con Roma e Lazio. Della Roma gli dirò che è una grande squadra, un grande club. Ma penso che lui sappia già tutto, ogni volta che ci ha affrontato capiva l’importanza di giocare a Roma. Adesso allenare qui sarà ancora più difficile».

Totti e Gattuso, stima reciproca e futuro

Le dichiarazioni di Francesco Totti evidenziano una stima reciproca nei confronti di Rino Gattuso, riconoscendo al tecnico capacità, determinazione e il potenziale per ottenere grandi risultati con la Lazio.

Al contempo, l’ex 10 giallorosso sottolinea le complessità di allenare in una città come nella capitale, dove la pressione e le aspettative sono sempre molto alte. L’incontro annunciato tra i due promette un confronto cordiale e rispettoso tra due figure di spicco del calcio italiano, con la possibilità di discutere di calcio ma anche di temi extra-calcistici.