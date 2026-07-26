Gimenez è il centravanti chiesto da Gattuso: trattativa complicata, ma non impossibile

Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan, risponde all’identikit tracciato dal tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso: ecco cosa filtra

La Lazio continua a valutare differenti soluzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi analizzati dal direttore sportivo Angelo Fabiani figura anche quello di Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001 del Milan.

Il profilo del centravanti piace soprattutto per le sue caratteristiche fisiche e tecniche. Gennaro Gattuso avrebbe infatti richiesto l’arrivo di una prima punta strutturata, capace di occupare l’area di rigore, giocare spalle alla porta e offrire profondità alla manovra. Qualità che Gimenez ha già mostrato nel corso della propria carriera, in particolare durante la lunga e positiva parentesi nei Paesi Bassi.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Romagnoli, Fabbian, Cancellieri e molto altro ancora

Gimenez è il profilo scelto da Gattuso

L’interesse della Lazio nasce dalla necessità di aggiungere peso e nuove soluzioni al reparto avanzato. Santiago Gimenez può agire come riferimento centrale, attaccare lo spazio alle spalle della difesa e sfruttare la propria presenza fisica all’interno dell’area.

Il messicano rappresenterebbe quindi una soluzione particolarmente adatta al calcio immaginato da Gattuso. Il tecnico vuole un attaccante in grado di sostenere il reparto anche nei momenti di difficoltà, proteggendo il pallone e favorendo gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni.

La società biancoceleste ha iniziato a raccogliere informazioni, cercando di comprendere i margini per impostare un’eventuale operazione con il Milan.

Il talento di Gimenez non è in discussione

La seconda stagione in rossonero di Gimenez non ha rispettato pienamente le aspettative, anche a causa di un problema alla caviglia che ne ha condizionato continuità e rendimento. Le difficoltà dell’ultima annata, però, non cancellano quanto mostrato dall’attaccante prima del trasferimento in Italia.

Con la maglia del Feyenoord, il classe 2001 ha realizzato circa 50 reti nell’arco di due stagioni e mezza, imponendosi come uno dei centravanti più interessanti del calcio europeo. Numeri che testimoniano il suo istinto realizzativo e la capacità di incidere con regolarità negli ultimi metri.

La Lazio considera quindi il messicano un possibile investimento tecnico, confidando nella possibilità di recuperare il giocatore ammirato a Rotterdam.

Calciomercato Lazio, il Milan non chiude alla cessione

La trattativa resta complessa, soprattutto per i costi complessivi dell’operazione e per la posizione del Milan. La dirigenza rossonera, tuttavia, non avrebbe escluso completamente una possibile partenza dell’attaccante.

Angelo Fabiani avrebbe già effettuato un primo sondaggio per capire le intenzioni del club milanese e le formule eventualmente percorribili. La situazione è ancora aperta e potrebbe evolversi attraverso nuovi colloqui tra le due società. Molto dipenderà anche dalle valutazioni tecniche del Milan e dalla volontà dello stesso Gimenez, chiamato a scegliere se restare per cercare il rilancio oppure accettare una nuova esperienza.

Fabiani valuta il prestito

Come avvenuto per altri obiettivi seguiti durante questa sessione, la Lazio potrebbe provare a impostare l’affare sulla base di un prestito. Resta da stabilire se la formula possa prevedere un semplice trasferimento temporaneo oppure l’inserimento di un diritto di riscatto.

Questa soluzione consentirebbe ai biancocelesti di contenere l’investimento iniziale e verificare l’adattamento di Santiago Gimenez al progetto di Gattuso. Il Milan, dal canto suo, dovrebbe decidere se accettare una formula che non garantirebbe immediatamente una cessione definitiva.

I prossimi contatti tra Angelo Fabiani e la dirigenza rossonera serviranno a chiarire la reale fattibilità dell’operazione. Gimenez resta un obiettivo complicato, ma la porta non appare completamente chiusa e la Lazio continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi.