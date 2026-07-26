La Lazio valuta Espí, ma bisogna accelerare per evitare l’asta: ha una clausola da 25 milioni

Carlos Espì è il profilo gradito al direttore sportivo Fabiani. La Lazio valuta il talento del Levante per rinforzare l’attacco di Gattuso

La Lazio guarda con grande attenzione al mercato spagnolo per individuare un nuovo rinforzo offensivo. Tra i profili finiti sul taccuino del direttore sportivo Angelo Fabiani c’è quello di Carlos Espí, centravanti classe 2005 di proprietà del Levante. Il giovane attaccante è reduce da una stagione positiva, durante la quale è riuscito a mettere in mostra qualità tecniche e fisiche che hanno attirato l’interesse di diverse società.

Il giocatore spagnolo è un destro naturale e dispone di una struttura imponente, essendo alto 194 centimetri. Nonostante la notevole fisicità, Espí non è soltanto un punto di riferimento all’interno dell’area di rigore: può partecipare alla costruzione della manovra, proteggere il pallone e creare spazi per gli inserimenti dei compagni.

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Carlos Espí convince per caratteristiche e duttilità

L’aspetto che maggiormente interessa alla Lazio è la capacità di Carlos Espí di incidere in situazioni differenti. Il centravanti può essere impiegato dal primo minuto, sfruttando la propria forza nei duelli e il gioco aereo, ma può rivelarsi prezioso anche entrando a partita in corso.

La sua presenza fisica permetterebbe alla formazione biancoceleste di avere una soluzione alternativa nel reparto avanzato. Espí potrebbe infatti offrire profondità, peso offensivo e una maggiore pericolosità sui cross e sulle palle inattive. Qualità che lo rendono un profilo particolarmente interessante anche in prospettiva, considerando la giovane età e gli ampi margini di crescita.

Il Levante chiede oltre 20 milioni

Il principale ostacolo per la Lazio riguarda la valutazione stabilita dal Levante. Il club spagnolo chiederebbe una cifra compresa tra 20 e 22 milioni di euro per autorizzare la partenza dell’attaccante.

Si tratta di un investimento importante per la società guidata da Claudio Lotito, chiamata a operare rispettando la necessità di concludere il mercato a saldo zero. Prima di presentare un’offerta concreta, la dirigenza biancoceleste potrebbe quindi aver bisogno di completare alcune cessioni e liberare risorse economiche.

A complicare ulteriormente l’operazione è la clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente nel contratto del giocatore. Una società disposta a versare l’intero importo potrebbe trattare direttamente con Espí, senza dover raggiungere un accordo con il Levante.

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Calciomercato Lazio, Fabiani deve anticipare il Bologna

Sul giovane centravanti non ci sarebbe soltanto la Lazio. Tra i club interessati figura anche il Bologna, che potrebbe avere una maggiore disponibilità economica per avvicinarsi alle richieste del club spagnolo o valutare direttamente il pagamento della clausola. Inoltre ha ricevuto approcci anche da club quali Stoccarda, Strasburgo e Bournemouth, a dimostrazione dell’attenzione che c’è sul classe 2005!

Per questo motivo Angelo Fabiani è chiamato a prendere una decisione in tempi rapidi. Attendere troppo potrebbe consentire alla concorrenza di guadagnare terreno e rendere ancora più complicata la trattativa.

La Lazio dovrà quindi stabilire se compiere uno sforzo per un attaccante giovane e di prospettiva oppure concentrare le proprie risorse su alternative più accessibili. Espí resta un obiettivo concreto, ma il prezzo elevato e l’interesse di altri club obbligano la società biancoceleste ad accelerare le proprie valutazioni.