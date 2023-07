Torrent (ex all.Castellanos): «La Lazio di Sarri è perfetta per lui, ecco perchè»

Torrent, l’ex allenatore di Castellanos presenta quest’ultimo ai microfoni di TMW descrivendo nel dettaglio le caratteristiche e le qualità

CASTELLANOS – Presi Castellanos quando aveva appena 19 anni. All’epoca giocava nel Torque, in Uruguay, e io decisi di portarlo a New York. Era un esterno sinistro che amava accentrarsi e tagliare verso l’interno, ma progressivamente si è spostato nel ruolo di punta centrale, che è certamente quello in cui si trova meglio. El Taty è un lottatore nato, uno che non si arrende mai e che non dà mai per perso un pallone. Non è retorica, lo vedrete voi stessi quando inizierà a giocare con la Lazio. Castellanos è un 9 che cerca sempre di attaccare lo spazio e vi dico di più: la Lazio è la squadra ideale per esaltare le sue qualità

SQUADRA IDEALE – Per mister Sarri. Nella sua Lazio Castellanos ritroverà infatti il tipo di calcio che già giocava con me e con gli altri allenatori a New York. Anche al Girona giocava con questo stile offensivo. La Lazio di Sarri è senza alcun dubbio il posto ideale per lui