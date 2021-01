Toro, la crisi continua: 0-0 in casa con lo Spezia in 10′ da inizio gara

Poco Torino contro un ottimo Spezia

Continua a stupire lo Spezia di Vincenzo Italiano, che pareggia a Torino contro il Toro di Giampaolo, e lo fa in 10 uomini dal minuto 8 della partita. Il rosso a Vignali è costato l’inferiorità numerica per l’intera gara, ma i liguri hanno difeso senza rischiare nulla e sfiorando anche la vittoria nella ripresa. Pur senza il bomber Nzola, lo Spezia sale a 18 punti e si posiziona al quattordicesimo posto in graduatoria, rimanendo a +5 sui granata attualmente terzultimi, che pagano una giornata non irresistibile di Verdi e Belotti, ma soprattutto una scarsa fluidità di manovra.