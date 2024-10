Torino, Vanoli: «Ecco cosa ho detto ai miei dopo la partita con la Lazio» - Lazio News 24

Torino, Vanoli: «Ecco cosa ho detto ai miei dopo la partita con la Lazio». Le parole del tecnico

Domani sera, alle ore 20.45, andrà in scena Inter Torino. Il tecnico granata non sarà presente, complice l’espulsione maturata dal classe ‘72 nell’ultima apparizione contro la Lazio. Al suo posto ecco quindi il fedelissimo vice portoghese Lino Filipe Neves Godinho. Le parole in conferenza stampa:

Cosa hai detto ai tuoi per caricarli dopo la partita con la Lazio?

«Ho detto di credere in ciò che facciamo…periodi negativi fanno parte del percorso, una squadra come la nostra non può essere perfetta anche perché vanno migliorati i meccanismi. Bisogna trovare l’equilibrio, sappiamo che incontreremo una grande squadra ma per fare qualcosa di importante serve coraggio. Dobbiamo avere personalità»