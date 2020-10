Torino, Linetty e Gojak stringono i denti in vista Lazio. Giampaolo cerca la prima vittoria

Defaticante dopo la prima vittoria stagionale sul Lecce per il Toro di Giampaolo.

Il Torino torna ad allenarsi blandamente dopo il successo in Coppa Italia contro il Lecce. Protagonisti assoluti Verdi (doppietta) e Lyanco, il primo dovrebbe riposare contro la Lazio. Il nuovo acquisto Gojak, trequartista, non sta benissimo ma stringerà i denti per esserci contro i biancocelesti, così come Linetty, che non è al meglio ma è in assoluto l’uomo di fiducia di Marco Giampaolo e farà di tutto per partire dal 1′ domenica. Quando in porta tornerà Sirigu e in attacco Andrea Belotti, entrambi neppure convocati ieri in Coppa Italia. I granata sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, e lo scorso weekend hanno conquistato a Reggio Emilia contro il Sassuolo il primo punto della stagione di Serie A.