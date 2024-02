Torino Lazio, tegola per Sarri a centrocampo: il Comandante dovrà fare a meno di loro due. Tutti i dettagli

Per la gara di domani tra Lazio e Torino, per Sarri a centrocampo sono out Vecino (fastidi inguinali) e Rovella (pubalgia), in regia Cataldi.

Ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto. Davanti Immobile in pole su Castellanos, sulle fasce probabile conferma per Isaksen a destra e Felipe Anderson a sinistra.