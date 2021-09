Torino-Lazio, striscione per Gabriele Sandri dal settore ospiti FOTO

Oggi Gabriele Sandri avrebbe compiuto 40 anni. I tifosi biancocelesti hanno esposto uno striscione durante Torino-Lazio

Dal nostro inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Oggi Gabriele Sandri avrebbe compiuto 40 anni. Il ricordo del tifoso biancoceleste ucciso l’11 novembre è vivo nella mente dei tifosi della Lazio, a distanza di quasi 14 anni dalla sua scomparsa.

I tifosi laziali presenti allo Stadio Olimpico Grande Torino per il match contro i granata, hanno esposto uno striscione per Gabriele, che recita: «Fratelli abbracciati per l’eternità… Auguri Gabriele!»