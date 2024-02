Torino Lazio, per Sarri una sola certezza in attacco: il tecnico riparte da lui

Torino-Lazio, Maurizio Sarri deve sciogliere il dubbio legato al tridente d’attacco: Isaksen unico certo del posto

Come riporta Il Messaggero, in vista della sfida di giovedì sera tra Torino e Lazio, recupero della 21esima giornata di Serie A, Maurizio Sarri deve sciogliere il dubbio per quanto riguarda il tridente d’attacco.

L’unico certo del posto è Gustav Isaksen, in gol domenica contro il Bologna e comunque reduce da un’importante crescita, tecnica e fisica, nell’ultimo mese e mezzo. Il danese classe 2001 ha ormai superato Pedro nelle gerarchie del tecnico toscano.