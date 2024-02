Torino-Lazio, alla vigilia della gara contro i granata di recupero questi i precedenti tra le due formazioni

Archiviata la gara con il Bologna, domani la Lazio torna in campo per il match di recupero contro il Torino di Juric fondamentale per la corsa ad un posto Champions. Domani sarà il 69° incrocio tra le due squadre e i precedenti sono i seguenti: 28 vittorie per il Torino, 25 pareggi e 15 per la Lazio