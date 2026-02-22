Torino Lazio, Gila riuscirà a sfidare i granata? Le sensazioni non sono positive

News
La Lazio si prepara a un’ulteriore trasferta decisiva in Serie A, con il match contro il Torino in programma domenica 1° marzo alle ore 18. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti sono chiamati a ottenere un risultato positivo in vista della semifinale di Coppa Italia, ma dovranno fare i conti con diverse assenze che complicano il cammino.
L’infortunio di Mario Gila: rischio per Torino
Uno dei principali assenti nella sfida contro il Cagliari è stato Mario Gila, il difensore centrale uscito acciaccato durante il primo tempo della partita contro l’Atalanta. Gli esami medici a cui si è sottoposto nei giorni successivi hanno confermato la presenza di un’infiammazione tendinea al ginocchio sinistro. Un problema che potrebbe costringere Gila a saltare anche la trasferta contro il Torino. La Lazio spera di recuperarlo per la semifinale d’andata di Coppa Italia, ma per ora la sua presenza in campo è in forte dubbio.
Gli altri assenti e la preparazione per Torino
Oltre a Gila, erano cinque i calciatori non convocati per la partita contro il Cagliari, ma la squadra continua a lavorare per recuperare gli infortunati. La speranza è di avere almeno una parte di questi giocatori a disposizione per la trasferta di Torino, che si preannuncia decisiva per le ambizioni della Lazio in campionato.
