Connect with us

News

Torino Lazio, Gila riuscirà a sfidare i granata? Le sensazioni non sono positive

Published

3 ore ago

on

By

Gila
Gila

Torino Lazio, non filtra ottimismo in merito allo stato di forma di Mario Gila. Incertezza sulla sua presenza per il seguente match

La Lazio si prepara a un’ulteriore trasferta decisiva in Serie A, con il match contro il Torino in programma domenica 1° marzo alle ore 18. Come rivelato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti sono chiamati a ottenere un risultato positivo in vista della semifinale di Coppa Italia, ma dovranno fare i conti con diverse assenze che complicano il cammino.

Ultimissime Lazio LIVE: la moviola del match con il Cagliari! I voti dei quotidiani sportivi

L’infortunio di Mario Gila: rischio per Torino

Uno dei principali assenti nella sfida contro il Cagliari è stato Mario Gila, il difensore centrale uscito acciaccato durante il primo tempo della partita contro l’Atalanta. Gli esami medici a cui si è sottoposto nei giorni successivi hanno confermato la presenza di un’infiammazione tendinea al ginocchio sinistro. Un problema che potrebbe costringere Gila a saltare anche la trasferta contro il Torino. La Lazio spera di recuperarlo per la semifinale d’andata di Coppa Italia, ma per ora la sua presenza in campo è in forte dubbio.

Gli altri assenti e la preparazione per Torino

Oltre a Gila, erano cinque i calciatori non convocati per la partita contro il Cagliari, ma la squadra continua a lavorare per recuperare gli infortunati. La speranza è di avere almeno una parte di questi giocatori a disposizione per la trasferta di Torino, che si preannuncia decisiva per le ambizioni della Lazio in campionato.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×