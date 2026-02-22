Torino Lazio, Bašić ci prova! Le ultime sulle condizioni del calciatore

Torino Lazio, Toma Bašić farà di tutto per rimettersi in forma in vista della gara in programma con i granata! Il punto

La Lazio si prepara ad un’altra trasferta fondamentale in Serie A, con il match contro il Torino fissato per l’1 marzo alle ore 18. Come riportato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti sono chiamati a un’importante prova lontano da casa, con l’obiettivo di ottenere i tre punti per consolidare la loro posizione in classifica.

Toma Basic non recupera in tempo

Un’importante novità riguarda Toma Basic, che non è riuscito a recuperare in tempo per la partita contro il Cagliari. Il centrocampista della Lazio, fermo dal 7 gennaio a causa di un’infiammazione tendinea all’adduttore, non è ancora pronto per tornare in campo. Basic si era infortunato durante la partita contro la Fiorentina, dove era uscito al 30’ del primo tempo. La situazione fisica del calciatore non è migliorata a sufficienza per permettergli di giocare contro gli isolani, ma l’intenzione è di provarci per la trasferta di Torino.

Speranze di recupero per il Torino

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Basic farà di tutto per essere disponibile per la sfida con il Torino. La Lazio spera di poter contare su di lui, un giocatore importante per il centrocampo, per una partita che si preannuncia fondamentale nella corsa verso l’Europa!