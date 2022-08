Toni: «Pochi gol in Serie A? I motivi sono due»

L’ex attaccante italiano Luca Toni ha provato a spiegare i motivi dei pochi gol segnati in queste prime giornate di Serie A

L’ex attaccante italiano Luca Toni, campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha provato a spiegare i motivi dei pochi gol segnati in queste prime due giornate di campionato.

CAUSE – «Perché gli arbitri danno meno rigori, poi bisogna aspettare che vadano tutti in forma. Calcio d’agosto? Sì, ma anche calcio conta perché ci sono i punti in palio. Bisogna svegliarsi subito per- ché i punti d’agosto valgono come quelli di settembre».

PARTENZA ANTICIPATA – «La preparazione conta, bisogna vedere i carichi di lavoro, programmati per esigenza. Servono due o tre gare di assestamento».

CALENDARIO FITTO – «Non credo che possa sbilanciare troppo. Non è facile capire se il 10 andiamo in forma o il 13 o il 15. Sarebbe troppo facile. Saranno due tornei differenti, tutti cercano di fare questi 3-4 mesi al massimo, poi va visto come ce la fai».

