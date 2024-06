Toni: «Euro 2024? Vi dico le mie favorite e il percorso dell’Italia nel torneo»

Toni, l’ex attaccante si esprime riguardo il torneo che prenderà il via domani con Germania-Scozia: ecco cos ha detto a riguardo

Ai microfoni della Bild ha parlato l’ex attaccante dell’Italia Luca Toni, il quale si esprime riguardo le favorite di Euro 2024 e su come andrà per gli azzurri di Spalletti il torneo

PAROLE – A Euro2021 non partimmo come favoriti, ma nacque qualcosa di magico. L’Italia ora sicuramente non parte di nuovo come favorita. Ci sono squadre che sono meglio attrezzate per il torneo e anche sulla carta più forti. Perciò non sarà facile per noi. Quale sarebbe il successo? La semifinale. A quel punto tutto sarebbe possibile. La nostra squadra è capace di tutto, sono curioso anch’io di vedere cosa succederà. Possiamo arrivare in finale, ma anche uscire dopo la fase a gironi. Spero ovviamente nella finale