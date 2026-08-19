Asse caldo tra Lazio e Milan, si profila l’ipotesi di scambio Tavares-Tomori

Asse caldo tra Lazio e Milan! I due club stanno valutando l’ipotesi di uno scambio tra Tavares e Tomori. I dettagli

Entrano nel vivo le ultime due settimane della sessione estiva, con la dirigenza biancoceleste al lavoro per completare l’organico a disposizione di Gennaro Gattuso. La priorità assoluta del club rimane il rinforzo del reparto difensivo: per Josip Sutalo dell’Ajax si è trovata la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma l’attenzione si è accesa parallelamente anche su Fikayo Tomori. Il centrale inglese non rientra nei piani tecnici di Ruben Amorim ed è un profilo estremamente gradito a Gennaro Gattuso per la sua duttilità e l’ottima lettura difensiva. Un suo eventuale innesto servirebbe a dare certezze immediate a una linea arretrata apparsa ancora in fase di rodaggio, complice il feeling non ancora ottimale tra Oliver Provstgaard e Danilho Doekhi emerso nell’uscita di Coppa Italia contro il Mantova.

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Calciomercato Lazio: il potenziale scambio di occasioni con il Milan

L’operazione per arrivare a Fikayo Tomori si preannuncia tuttavia complessa a causa della forte concorrenza dei club di Premier League e dell’interesse della Juventus. Per tentare il colpo, i capitolini devono necessariamente finanziare il mercato attraverso le uscite. In cima alla lista dei partenti c’è Nuno Tavares, valutato 20 milioni di euro dal club e seguito dal Porto. Tuttavia, secondo quanto raccolto da LazioNews24, le necessità delle due società potrebbero trovare un punto d’incontro perfetto: il Milan è infatti alla ricerca di un profilo con le caratteristiche dell’esterno lusitano, mentre la squadra capitolina cerca garanzie al centro. Si tratterebbe di due occasioni di mercato pronte a intrecciarsi, offrendo a entrambe le dirigenze la soluzione ideale per completare i rispettivi organici.

Calciomercato Lazio: la cessione di Romagnoli per sbloccare la difesa

A rendere ancora più dinamico lo scenario negli ultimi giorni di trattative c’è la situazione legata ad Alessio Romagnoli. Il centrale italiano è un profilo palesemente in uscita e rimane in vigile attesa di un segnale concreto da parte dell’Al-Sadd, dopo che l’Atalanta si è ormai defilata dalla corsa al giocatore. Una sua partenza entro la fine della sessione trasferimenti permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e sbloccare lo spazio necessario per affondare il colpo sul nuovo pilastro difensivo.