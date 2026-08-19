Calciomercato
Asse caldo tra Lazio e Milan, si profila l’ipotesi di scambio Tavares-Tomori
Asse caldo tra Lazio e Milan! I due club stanno valutando l’ipotesi di uno scambio tra Tavares e Tomori. I dettagli
Entrano nel vivo le ultime due settimane della sessione estiva, con la dirigenza biancoceleste al lavoro per completare l’organico a disposizione di Gennaro Gattuso. La priorità assoluta del club rimane il rinforzo del reparto difensivo: per Josip Sutalo dell’Ajax si è trovata la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma l’attenzione si è accesa parallelamente anche su Fikayo Tomori. Il centrale inglese non rientra nei piani tecnici di Ruben Amorim ed è un profilo estremamente gradito a Gennaro Gattuso per la sua duttilità e l’ottima lettura difensiva. Un suo eventuale innesto servirebbe a dare certezze immediate a una linea arretrata apparsa ancora in fase di rodaggio, complice il feeling non ancora ottimale tra Oliver Provstgaard e Danilho Doekhi emerso nell’uscita di Coppa Italia contro il Mantova.
Ultimissime Lazio LIVE: l’esclusiva con Pancaro! Le novità su Icardi ed Esposito
Calciomercato Lazio: il potenziale scambio di occasioni con il Milan
L’operazione per arrivare a Fikayo Tomori si preannuncia tuttavia complessa a causa della forte concorrenza dei club di Premier League e dell’interesse della Juventus. Per tentare il colpo, i capitolini devono necessariamente finanziare il mercato attraverso le uscite. In cima alla lista dei partenti c’è Nuno Tavares, valutato 20 milioni di euro dal club e seguito dal Porto. Tuttavia, secondo quanto raccolto da LazioNews24, le necessità delle due società potrebbero trovare un punto d’incontro perfetto: il Milan è infatti alla ricerca di un profilo con le caratteristiche dell’esterno lusitano, mentre la squadra capitolina cerca garanzie al centro. Si tratterebbe di due occasioni di mercato pronte a intrecciarsi, offrendo a entrambe le dirigenze la soluzione ideale per completare i rispettivi organici.
Calciomercato Lazio: la cessione di Romagnoli per sbloccare la difesa
A rendere ancora più dinamico lo scenario negli ultimi giorni di trattative c’è la situazione legata ad Alessio Romagnoli. Il centrale italiano è un profilo palesemente in uscita e rimane in vigile attesa di un segnale concreto da parte dell’Al-Sadd, dopo che l’Atalanta si è ormai defilata dalla corsa al giocatore. Una sua partenza entro la fine della sessione trasferimenti permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e sbloccare lo spazio necessario per affondare il colpo sul nuovo pilastro difensivo.
News
Lazio al lavoro sul doppio fronte: c’è distanza con Icardi, si accelera per Pinamonti
La Lazio lavora sul doppio fronte! C’è distanza economica con Icardi, mentre si accelera per Pinamonti del Sassuolo Ore calde...
Asse caldo tra Lazio e Milan, si profila l’ipotesi di scambio Tavares-Tomori
Asse caldo tra Lazio e Milan! I due club stanno valutando l’ipotesi di uno scambio tra Tavares e Tomori. I...
Mercato Lazio, colpo Šutalo! Si accosta l’arrivo in prestito con diritto di riscatto
Mercato Lazio, ecco un nuovo rinforzo in difesa! Josip Šutalo a un passo in prestito con diritto di riscatto Il...