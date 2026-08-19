Calciomercato
Lazio al lavoro sul doppio fronte: c’è distanza con Icardi, si accelera per Pinamonti
La Lazio lavora sul doppio fronte! C’è distanza economica con Icardi, mentre si accelera per Pinamonti del Sassuolo
Ore calde per le strategie offensive della Lazio, chiamata a definire il nuovo punto di riferimento del reparto avanzato. La trattativa per portare Mauro Icardi a Roma ha subito una pesante battuta d’arresto. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’operazione si sta complicando in modo sensibile a causa dell’ampio divario tra le richieste di ingaggio dell’ex bomber di Inter e Galatasaray e la proposta economica formulata dai biancocelesti. Allo stato attuale la negoziazione è completamente bloccata e non procede, mentre sullo sfondo rimane vigile l’interesse del Betis Siviglia.
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Calciomercato Lazio: contatti caldi per l’arrivo di Pinamonti
Preso atto della distanza insormontabile per l’argentino, la dirigenza romana ha immediatamente virato su un profilo alternativo ma ampiamente collaudato per il campionato italiano. Nella mattinata si è infatti attivata concretamente la pista che porta ad Andrea Pinamonti, con l’avvio di colloqui fitti sia con la dirigenza del Sassuolo sia con l’entourage del calciatore. L’attaccante italiano, che ha espresso il desiderio di cambiare aria in questa finestra di mercato, ha accolto con grande favore l’interesse capitolino.
Calciomercato Lazio: Pinamonti scavalca la concorrenza ed è in pole
Il forte inserimento su Pinamonti ha stravolto rapidamente la gerarchia degli obiettivi per l’attacco. Il classe ’99 rappresenta una soluzione ideale per forza fisica e conoscenza della Serie A, caratteristiche perfette per inserirsi senza intoppi negli schemi tattici della squadra. Con l’affare relativo a Icardi finito su un binario morto, il centravanti neroverde è diventato la priorità assoluta e viaggia ora a vele spiegate verso la capitale.
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