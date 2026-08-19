Icardi Lazio, la verità: operazione complicata. C’è il sondaggio del Real Betis

Icardi Lazio, non si registrano mosse approfondite. L’affare non è semplice. Figura il sondaggio del Real Betis

Il futuro di Mauro Icardi rimane uno degli enigmi più affascinanti e complessi di questa sessione estiva di trasferimenti. L’attaccante argentino, dopo la separazione ufficiale dal Galatasaray, si trova nella posizione di poter valutare ogni opzione con la massima serenità, senza l’urgenza di dover chiudere un contratto a breve termine. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il bomber ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per ponderare attentamente la prossima sfida professionale, consapevole di essere al centro di diverse attenzioni in giro per l’Europa e non solo.

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Il sondaggio del Real Betis per Mauro Icardi

Tra le società che hanno iniziato a muoversi per sondare la disponibilità del centravanti spicca il Real Betis. La compagine spagnola ha recentemente avviato dei contatti esplorativi per acquisire informazioni dettagliate sulla situazione contrattuale del giocatore, sebbene per il momento non si sia ancora giunti a una fase avanzata o approfondita della trattativa. Questa mossa conferma comunque l’appeal internazionale del giocatore, che continuerà a ricevere proposte da diversi campionati mentre valuta quale sarà il progetto più adatto alle sue ambizioni future!

La situazione della Lazio e l’ostacolo trattativa

Quanto alla posizione della Lazio, la situazione appare decisamente più nebulosa di quanto inizialmente ipotizzato. Occorre chiarire che al momento non esiste alcun pressing costante da parte del club biancoceleste. La società capitolina ha limitato la propria azione a un iniziale sondaggio accompagnato da un timido abbozzo di proposta economica, ma la complessità della questione rende l’operazione estremamente ardua. Per il momento, dunque, il club laziale rimane lontano dal chiudere l’affare, lasciando la strada libera a nuove variabili che emergeranno nelle prossime settimane sul campo delle trattative.