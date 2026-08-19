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Arbitro Bologna Lazio: Maresca dirigerà il match del Dall’Ara
Arbitro Bologna Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere Bologna–Lazio sarà il sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli. La designazione completa:
ARBITRO: MARESCA F.
1^ ASSISTENTE: CECCONI
2^ ASSISTENTE: BIANCHINI
4^ UOMO: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
ASSISTENTE VAR: MASSIMI
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