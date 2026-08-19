Connect with us

News

Arbitro Bologna Lazio: Maresca dirigerà il match del Dall’Ara

Published

4 ore ago

on

By

Arbitro Pallone Serie A 1 1

Arbitro Bologna Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. A dirigere BolognaLazio sarà il sig. Fabio Maresca della sezione di Napoli. La designazione completa:

ARBITRO: MARESCA F.

1^ ASSISTENTE: CECCONI

2^ ASSISTENTE: BIANCHINI

4^ UOMO:   FELICIANI

VAR: DI PAOLO

ASSISTENTE VAR: MASSIMI

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2026 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×