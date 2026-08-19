Intreccio Esposito: nuovi dialoghi Lazio-Cagliari, ma serve l’uscita di Dia

Il puzzle delle punte, Dia potrebbe sbloccare Esposito alla Lazio. Il Cagliari guarda allo sfondo: le novità emerse

Il destino di Sebastiano Esposito si conferma come uno dei grandi misteri di questa sessione estiva di calciomercato. Il calciatore, attualmente in forza al Cagliari, è al centro di manovre frenetiche che potrebbero ridisegnare gli equilibri di diverse rose in vista del prosieguo della stagione. Come rivelato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, le ultime ore hanno visto intensificarsi i contatti per definire una volta per tutte la prossima destinazione dell’attaccante, con diverse società pronte a sferrare l’attacco decisivo qualora si creassero le giuste condizioni economiche e tecniche.

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Il pressing della Lazio per Sebastiano Esposito

La pista che conduce verso la Capitale appare tra le più accreditate e calde. Secondo le indiscrezioni, la Lazio avrebbe avviato dialoghi concreti con il club isolano per approfondire il profilo del giocatore. Nonostante non rappresenti una prima punta di ruolo, Sebastiano Esposito viene considerato un elemento tatticamente versatile, capace di integrarsi nello scacchiere biancoceleste. L’eventuale affondo capitolino rimane strettamente legato alla possibile uscita di Boulaye Dia, la cui partenza libererebbe lo spazio necessario per accogliere l’ex gioiello interista.

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Le variabili Napoli e Torino nel mercato di Sebastiano Esposito

Il panorama attorno al ragazzo rimane comunque fluido e non mancano le sorprese. Il Napoli, stando a quanto emerso, potrebbe decidere di tentare un inserimento lampo proprio negli ultimi giorni della finestra estiva, rappresentando ad oggi una traccia monitorata con attenzione. Parallelamente, anche il Torino resta alla finestra, pronto a intervenire qualora si concretizzasse una cessione nel proprio reparto avanzato. Per tutte le compagini interessate, il nodo cruciale resterà la formula di trasferimento richiesta dalla dirigenza del Cagliari, che intende valorizzare al meglio il proprio talento prima di dare il via libera definitivo.