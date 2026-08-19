Mercato Lazio, colpo Šutalo! Si accosta l’arrivo in prestito con diritto di riscatto

Mercato Lazio, ecco un nuovo rinforzo in difesa! Josip Šutalo a un passo in prestito con diritto di riscatto

Il calciomercato della Lazio entra in una fase caldissima con la dirigenza fortemente impegnata a regalare nuovi rinforzi per blindare il reparto arretrato. Nonostante le difficoltà incontrate su diverse piste nel corso delle scorse settimane, la trattativa per sistemare la retroguardia avrebbe finalmente svoltato in modo decisivo. Il nome cerchiato in rosso sulla lista dei desideri è quello di Josip Šutalo, difensore di proprietà dell’Ajax che si candida a diventare il pilastro della nuova linea difensiva!

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L’inseguimento di Josip Šutalo e la svolta di mercato

Il centrale croato è stato a lungo al centro dei pensieri del club laziale, che ha seguito con grande attenzione l’evolversi della sua situazione in terra olandese. Secondo le indiscrezioni raccolte e confermate dall’esperto giornalista Gianluca Di Marzio, l’operazione tra le parti avrebbe subito una forte accelerazione, portando l’affare a un passo dalla fumata bianca definitiva. Il profilo del difensore dell’Ajax è considerato ideale per garantire quell’esperienza internazionale e quell’affidabilità richieste dallo staff tecnico biancoceleste in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione sportiva.

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I dettagli della trattativa tra Lazio e Ajax

Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, l’intesa tra i club sarebbe stata impostata sulla base di un’operazione in prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto, il quale diventerà obbligo al raggiungimento di determinate condizioni! La dirigenza della Lazio ha lavorato ai fianchi dei dirigenti dell’Ajax per trovare la formula economica ideale, superando la concorrenza di altri club interessati al cartellino del calciatore. Nelle prossime ore si attendono gli ultimi passaggi burocratici per sancire l’arrivo ufficiale del difensore, pronto a mettersi subito a disposizione! Schira rivela ulteriori dettagli sul contratto: il difensore si dovrebbe legare ai biancocelesti fino al 2031 (3+1).