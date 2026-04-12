Tommaso Paradiso, sfogo durissimo su Lotito: «Sta togliendo la passione ai tifosi della Lazio!»

Tommaso Paradiso, noto cantante e tifoso della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento della società del presidente Claudio Lotito

La presa di posizione di Tommaso Paradiso, noto cantante e tifoso biancoceleste, riaccende il confronto attorno al momento della Lazio e soprattutto al rapporto sempre più delicato tra una parte della tifoseria e la società. Nel corso del suo intervento ai microfoni di RadioSei, l’artista romano ha espresso con forza il proprio malcontento per alcune recenti dichiarazioni legate alla visione del club, soffermandosi sul tema dell’ambizione sportiva e sul senso di appartenenza che da sempre accompagna il popolo laziale. Le sue parole:

«Se il presidente della tua squadra ti dice apertamente e chiaramente in conferenza stampa, che i tifosi della Lazio non devo tifare per la competitività sportiva ma per la sua stabilità patrimoniale ed economico-finanziaria, allora è più che legittimo abbandonare lo stadio. Tu mi stai dicendo che la mia squadra del cuore non deve ambire a risultati sportivi. Un concetto che va contro ai principi dello sport agonistico. Anche nei circoli romani c’è la competizione, se manca questo io a cosa mi devo attaccare.

Non puoi dirmi così, almeno raccontami qualcosa che mi possa far sperare. Quando entro in campo, voglio giocare per vincere. Qui ci sono pochi tifosi laziali, miei amici compresi, che non hanno ambizioni. Sono nella comfort-zone, contenti solo se la Roma perde. Noi siamo la prima squadra della Capitale d’Italia. Qui si sta togliendo la passione nei confronti della Lazio. Con il suo atteggiamento e le sue dichiarazioni vuole far appassire la passione. Noi abbiamo il fuoco, non può spegnerlo».

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