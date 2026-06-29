Nome nuovo a centrocampo: si punta Zerrouki! Il Feyenoord fissa il prezzo

La Lazio guarda in casa Feyenoord per un nuovo innesto a centrocampo: Ramiz Zerrouki. Il centrocampista sposa appieno il modulo di Gattuso

La Lazio si muove con decisione sul mercato. In attesa di sferrare l’attacco decisivo per Nicolò Zaniolo, la dirigenza biancoceleste sta accelerando su altre trattative strategiche per rinforzare la rosa. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il club capitolino ha messo nel mirino il centrocampista algerino Ramiz Zerrouki, attualmente sotto i riflettori internazionali grazie alle ottime prestazioni offerte con la propria Nazionale.

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Le caratteristiche tattiche di Zerrouki per Gattuso

Il profilo del ventottenne algerino risponde perfettamente alle esigenze del nuovo assetto tattico. Il classe ’98 è un classico centrale-interditore, un mediano di rottura e d’ordine le cui attitudini difensive si integrerebbero alla perfezione con le qualità geometriche di Nicolò Rovella. Nelle idee del tecnico Rino Gattuso, questa coppia di centrocampisti andrebbe a comporre la cerniera mediana ideale per il suo nuovo e solido 4-2-3-1.

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I numeri dell’ultima stagione di Zerrouki

Il giocatore di proprietà del Feyenoord nell’ultima annata ha vestito la maglia del Twente, dove ha giocato in prestito trovando continuità e centralità. L’ottimo rendimento del giocatore è certificato dai dati statistici: nell’ultima stagione ha collezionato ben trentaquattro presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da tre gol e quattro assist vincenti, dimostrando di saper abbinare alla fase di contenimento anche un discreto apporto offensivo.

Il prezzo fissato per il cartellino di Zerrouki

Il calciatore è ormai considerato in uscita dal club di Rotterdam. Per assicurarsi il mediano, la Lazio dovrà investire una cifra accessibile: il costo del cartellino di Zerrouki si aggira infatti attorno ai sei milioni di euro, una valutazione considerata congrua e sostenibile per le casse biancoceleste.