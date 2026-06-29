Niente Turchia per Tavares: la Lazio gela il Beşiktaş dopo il nuovo sondaggio

Nuovo assalto del Beşiktaş a Nuno Tavares: la posizione della Lazio sulla cessione è sempre la stessa

Il calciomercato entra nel vivo e la Lazio si ritrova al centro di una trattativa serrata per il suo laterale Nuno Tavares. Il Beşiktaş, determinato a potenziare la propria fascia mancina, ha recentemente intensificato i contatti con la dirigenza biancoceleste, formulando un’offerta formale che si aggira intorno ai 10 milioni di euro per il cartellino del calciatore. Nonostante la cifra importante, la risposta del club capitolino è stata netta: il portoghese, al momento, è considerato incedibile. Come riporta Il Corriere dello Sport, la società ha respinto al mittente le avance turche, blindando il difensore nonostante le sirene estere che da mesi accompagnano il suo percorso a Roma.

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Il piano di Gennaro Gattuso per Nuno Tavares

Il destino di Nuno Tavares è stato ridisegnato dall’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Il nuovo tecnico ha espresso chiara volontà di puntare sulle qualità dell’esterno, chiedendo alla dirigenza di respingere ogni tentativo di cessione. Il giocatore si appresta dunque a giocarsi una maglia da titolare con Alfonso Pedraza. La presenza di Gattuso ha ribaltato le gerarchie: se a gennaio la partenza del portoghese sembrava lo scenario più probabile, oggi il terzino è parte integrante del progetto tattico, a meno di offerte irrinunciabili.

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L’ostacolo economico e la clausola Arsenal

Dietro l’intransigenza della Lazio si nasconde anche una precisa logica economica. Il club è ben consapevole che, in caso di futura rivendita, il 35% dei ricavi andrebbe versato nelle casse dell’Arsenal, detentore di una percentuale sulla vendita del ragazzo. Questo vincolo contrattuale spinge Claudio Lotito a fissare una soglia minima di almeno 15 milioni di euro per poter aprire una reale trattativa. Con un contratto in scadenza nel 2029, il difensore ha tutto il tempo per dimostrare il suo valore sotto la guida di Gattuso, confermando che i tempi dell’addio anticipato sono ormai un ricordo del passato!