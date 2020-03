Tommasi: «Alcuni presidenti come i musicisti del Titanic, suonano mentre la nave affonda»

Tommasi, il presidente dell’AIC ha parlato nuovamente della possibile ripresa degli allenamenti della Serie A

Torna a parlare Damiano Tommasi, presidente dell’associazione calciatori. Queste le sue parole a Il Messaggero in merito alle divergenze che si sono create tra i vari presidenti di Serie A in merito alle possibili date per la ripresa degli allenamenti.

«Sono come i musicisti del Titanic, che continuano a suonare mentre la nave affonda. Se non si capisce che la situazione è seria…».

IPOTESI ANNULLAMENTO CAMPIONATO – «Certo. Si chiudono le scuole, si può chiudere un campionato o più di uno. Sarebbe un bel problema, ma purtroppo queste cose non le scegliamo noi, ma il coronavirus. Che ormai ci ha caricati tutti sulla stessa barca, nella stessa incertezza e con la stessa fragilità».